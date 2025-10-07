10:17  07 жовтня
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
09:27  07 жовтня
У Києві зупинилася "зелена" гілка метро через поломку поїзда
07:43  07 жовтня
Померла 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна
UA | RU
UA | RU
07 жовтня 2025, 07:55

Під приводом перевірки лічильників обікрали пенсіонерів: суд покарав "гастролерок" із Рівненщини

07 жовтня 2025, 07:55
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Кам'янці-Подільському суд виніс вирок двом жінкам із Рівненщини – матері та доньці, які видавали себе за працівниць газової служби та обкрадали пенсіонерів

Про це повідомила Поліція Хмельницької області, передає RegioNews.

Зазначається, що у червні цього року до правоохоронців звернулися кілька місцевих пенсіонерок. Усі потерпілі розповіли, що до них приходили дві жінки, які нібито перевіряли газові лічильники. Після їхнього візиту з осель зникали гроші.

Поліцейські оперативно встановили особи зловмисниць. Ними виявилися 51-річна та 19-річна жительки Рівненської області. Старша жінка вже мала судимості за крадіжки та цього разу втягнула у злочин і свою доньку.

Затримані встигли витратити частину викрадених коштів на розваги. Їм оголосили підозру.

Кам'янець-Подільський міськрайонний суд визнав жінок винними:

  • матір засуджено до 6 років позбавлення волі,
  • доньку – до 5 років, але звільнено від відбування покарання з іспитовим терміном на 2 роки.

Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці затримали групу чоловіків, які скоїли розбійні напади на літніх людей. Серед чотирьох підозрюваних – неповнолітній. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Хмельницька область Рівненська область дочка мати крадіжка пенсіонери гроші
На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який в стані сп’яніння скоїв смертельну аварію
06 жовтня 2025, 17:28
На Дніпропетровщині п'яна матір покусала сина
06 жовтня 2025, 14:31
Сім років за грабіж у Києві: нападник відібрав телефон у перехожого
06 жовтня 2025, 11:24
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Чернігівщина після обстрілів: пошкоджені енергооб'єкти, діють відключення світла
07 жовтня 2025, 11:26
На Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту
07 жовтня 2025, 11:12
Росіянин у Силах оборони: СБУ у Львові затримала"добровольця" під прикриттям
07 жовтня 2025, 10:59
Аналітики закликають ВР відновити конкурси на держслужбу та запровадити оплату праці за результатами
07 жовтня 2025, 10:56
Контрабанда на 11 млн грн: викрито групу, яка перевозила елітні годинники з Гонконгу, Китаю та ОАЕ
07 жовтня 2025, 10:44
Готували шаурму замість служби: на Донеччині військовий посадовець два роки використовував бійців у бізнесі дружини
07 жовтня 2025, 10:39
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
07 жовтня 2025, 10:17
Жовтий рівень небезпеки в Одесі: школи та садочки перейшли на дистанційку
07 жовтня 2025, 10:04
На Львівщині митники вилучили брендові речі й косметику на понад мільйон гривень
07 жовтня 2025, 09:58
Контрафакт поштою: на Вінниччині судитимуть підпільних виробників цигарок та алкоголю
07 жовтня 2025, 09:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »