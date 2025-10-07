Під приводом перевірки лічильників обікрали пенсіонерів: суд покарав "гастролерок" із Рівненщини

Фото: Національна поліція

У Кам'янці-Подільському суд виніс вирок двом жінкам із Рівненщини – матері та доньці, які видавали себе за працівниць газової служби та обкрадали пенсіонерів

Про це повідомила Поліція Хмельницької області, передає RegioNews.

Зазначається, що у червні цього року до правоохоронців звернулися кілька місцевих пенсіонерок. Усі потерпілі розповіли, що до них приходили дві жінки, які нібито перевіряли газові лічильники. Після їхнього візиту з осель зникали гроші.

Поліцейські оперативно встановили особи зловмисниць. Ними виявилися 51-річна та 19-річна жительки Рівненської області. Старша жінка вже мала судимості за крадіжки та цього разу втягнула у злочин і свою доньку.

Затримані встигли витратити частину викрадених коштів на розваги. Їм оголосили підозру.

Кам'янець-Подільський міськрайонний суд визнав жінок винними:

матір засуджено до 6 років позбавлення волі,

доньку – до 5 років, але звільнено від відбування покарання з іспитовим терміном на 2 роки.

Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці затримали групу чоловіків, які скоїли розбійні напади на літніх людей. Серед чотирьох підозрюваних – неповнолітній. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.