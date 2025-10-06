В Ровенской области будут судить правоохранителя, который в состоянии опьянения совершил смертельную аварию

фото: ГБР

По материалам ГБР будут судить правоохранителя из Ровенщины, который в состоянии опьянения совершил смертельное ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В мае 2025 года правоохранитель, находясь за рулем собственного авто, недалеко от села Дроздынь Ровенской области, не справился с управлением и съехал на правую обочину, где машину занесло и она перевернулась. В салоне авто также находилась мать с дочерью, которых мужчина согласился подвезти.

51-летняя женщина погибла сразу на месте происшествия, а 15-летняя девушка была госпитализирована в больницу с многочисленными травмами, в частности сотрясением мозга, переломом челюсти, ранами лица и т.д.

Как установило следствие, правоохранитель находился за рулем в состоянии опьянения – уровень алкоголя в крови достиг 1,9 промилле.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

