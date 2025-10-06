Фото: life.pravda.com.ua

В Каменском пьяная женщина издевалась над собственным сыном. Суд вынес ей приговор

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Инцидент произошел в Каменском 1 сентября. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она бранилась нецензурной лексикой в сторону своего сына. Известно, что мать давала ему пинки и даже кусала ее.

За это ее отправили под суд. В суде женщину признали виновной в совершении сразу нескольких административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 173-2 и ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Теперь женщина вынуждена уплатить штраф в размере 850 гривен.

