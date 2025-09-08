13:05  08 сентября
Трагедия в Кривом Роге: полицейский застрелился в служебном авто
16:25  08 сентября
Мать выбросила из окна: в Одессе возле дома нашли мертвого младенца
14:59  08 сентября
В Харькове в квартиру залетели более 200 летучих мышей
08 сентября 2025, 18:15

В Харькове задержан мужчина, изнасиловавший несовершеннолетнюю на кладбище

08 сентября 2025, 18:15
Фото: Нацполиция
В Харькове задержан 35-летний мужчина по подозрению в изнасиловании. Жертвой стала 15-летняя местная жительница

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews .

15-летняя харьковчанка заявила об изнасиловании. Девушка рассказала, что это произошло 5 сентября. Около 18:20 возле кладбища к ней подошел представившийся охранником незнакомец. Под предлогом проверки документов он осмотрел ее вещи, после чего стал винить в работе на РФ. Тогда он заставил девушку пройти на территорию кладбища, где, запугав, совершил изнасилование.

Правоохранители проверили видеозаписи с камер. Тогда они установили личность злоумышленникам. Им оказался 35-летний безработный местный житель, ранее неоднократно судимый.

"По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет", - сообщили в полиции.

Напомним, в Виннице суд осудил мужчину за длительное издевательство и изнасилование собственной дочери, почти год психологически тиранившего ребенка. Отец запрещал девочке общаться с родными и друзьями, а в ноябре 2021 изнасиловал ее в автомобиле.

изнасилование педофил Харьков
Дождался, пока отец девочки уснул: на Киевщине мужчина изнасиловал ребенка своего друга
02 сентября 2025, 15:56
