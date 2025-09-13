13:24  13 вересня
На Хмельниччині двох чоловіків підозрюють у зґвалтування неповнолітньої
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником: постраждалого госпіталізували
"Бізнес" на боєприпасах: житомирянина затримали після чергового продажу гранат
На Хмельниччині двох чоловіків підозрюють у зґвалтування неповнолітньої

Фото: Прокуратура України
На Хмельниччині розслідують жорстоке групове зґвалтування неповнолітньої дівчини. Двох чоловіків, яких підозрюють у скоєнні злочину, заарештували без можливості внесення застави

Про це повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури, передає RegioNews.

Подія сталася в ніч з 11 на 12 вересня в Шепетівському районі.

За інформацією слідства, двоє чоловіків за попередньою мовою скористалися безпорадним станом неповнолітньої дівчини та жорстоко її зґвалтували.

Правоохоронці затримали підозрюваних 12 вересня.

Керівник прокуратури Антон Ковальський особисто довів у суді обґрунтованість клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. В результаті суд ухвалив рішення тримати чоловіків під вартою без права внесення застави.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Харкові затримали 35-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні. Жертвою стала 15-річна місцева жителька. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Чоловіку світить позбавлення волі на строк до 12 років.

