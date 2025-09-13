На Хмельниччині двох чоловіків підозрюють у зґвалтування неповнолітньої

Фото: Прокуратура України

На Хмельниччині розслідують жорстоке групове зґвалтування неповнолітньої дівчини. Двох чоловіків, яких підозрюють у скоєнні злочину, заарештували без можливості внесення застави

Про це повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури, передає RegioNews.

Подія сталася в ніч з 11 на 12 вересня в Шепетівському районі.

За інформацією слідства, двоє чоловіків за попередньою мовою скористалися безпорадним станом неповнолітньої дівчини та жорстоко її зґвалтували.

Правоохоронці затримали підозрюваних 12 вересня.

Керівник прокуратури Антон Ковальський особисто довів у суді обґрунтованість клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. В результаті суд ухвалив рішення тримати чоловіків під вартою без права внесення застави.

Наразі триває досудове розслідування.

