В Хмельницком мужчина во дворе дома взорвал гранату
Взрыв произошел около 19 часов во дворе дома по улице Заречанской
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Хмельницкой области.
По данным правоохранителей, 45-летний хмельнитчанин взорвал на улице предмет, похожий на гранату. В результате взрыва сам взрыватель получил телесные повреждения в виде ампутации руки. Осколочные ранения также получил еще один прохожий, 29-летний житель областного центра.
"Обоих мужчин доставили в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции", – говорится в сообщении.
Напомним, в Хмельницкой области подросток взорвал гранату в шкафу. Кроме подростка никто не пострадал.
Житель Хмельницкой области посреди дня ограбил женщину в ТернополеВсе новости »
08 сентября 2025, 19:49Скандальную эксголову Хмельницкой МСЭК Крупу выпускают под залог
04 сентября 2025, 15:57В Хмельницкой и Черкасской областях уволили прокуроров с фейковой инвалидностью
03 сентября 2025, 15:50
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Семейная трагедия в Кривом Роге: мужчина убил бабушку и дедушку
09 сентября 2025, 00:30В Одессе мужчина разбил почти 30 памятников на кладбище
09 сентября 2025, 00:11"У нас большая подборка": Елена Тополя призналась, какие интимные видео у нее есть с мужем
08 сентября 2025, 23:45В ГСЧС рассказали о последствиях удара россиян по Кабмину
08 сентября 2025, 23:15"Не используйте мои видео": Леся Никитюк пригрозила мошенникам судом
08 сентября 2025, 23:05Обещал "стереть" с базы и помочь бежать за границу: во Львовской области задержали переправщика уклонистов
08 сентября 2025, 22:49По 5 гривен уже не будет: эксперт рассказал, что ждать от цен на картофель в Украине
08 сентября 2025, 22:45На Харьковщине в результате взрыва неизвестного предмета пострадали дети
08 сентября 2025, 22:14На Сумщине столкнулись квадроциклы: один водитель погиб, другой в больнице
08 сентября 2025, 22:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все блоги »