В Хмельницком мужчина во дворе дома взорвал гранату

Взрыв произошел около 19 часов во дворе дома по улице Заречанской

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Хмельницкой области.

По данным правоохранителей, 45-летний хмельнитчанин взорвал на улице предмет, похожий на гранату. В результате взрыва сам взрыватель получил телесные повреждения в виде ампутации руки. Осколочные ранения также получил еще один прохожий, 29-летний житель областного центра.

"Обоих мужчин доставили в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции", – говорится в сообщении.

