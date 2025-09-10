16:52  10 вересня
Депутата із Закарпаття підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами
15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10 вересня 2025, 19:37

На Хмельниччині чоловік викрав поштове авто і ховався в лісі

10 вересня 2025, 19:37
Фото: Національна поліція
У Шепетівці, що на Хмельниччині, правоохоронці за кілька годин виявили злочинця, який викрав автомобіль "Укрпошти"

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що днями дло правоохоронців надійшло повідомлення від працівника "Укрпошти" про викрадення службового автомобіля "Citroen Jumper", припаркованого біля поштового відділення.

Поліцейські оперативно ввели план "Перехват" і протягом кількох годин розшукали викрадену автівку та затримали зловмисника. Ним виявився 37-річний місцевий житель, який після викрадення втік та переховувався у лісі поблизу села Климентовичі.

Як встановили правоохоронці, чоловік побачив припарковане авто на вулиці Соборності, викрав його, а також мобільний телефон, посвідчення водія та документи на транспортний засіб. Проїхавши понад 12 кілометрів, він залишив автомобіль та сховався в лісі.

Чоловіку оголошено підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Житомирщині 18-річний хлопець викрав сміттєвоз. За такий злочин передбачено покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

10 вересня 2025
