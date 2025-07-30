На Житомирщине 18-летний парень угнал мусоровоз

фото: Национальная полиция

Поздно ночью 27 июля в Олиевской громаде, что в Житомирской области, угнали мусоровоз. Полицейским понадобилось всего несколько часов, чтобы установить личность и задержать 18-летнего злоумышленника

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Как рассказал работник коммунального предприятия, он оставил мусороуборочный грузовик вблизи места работы после завершения смены. Однако около 22:00 знакомые заметили, что машиной управляет неизвестный. Владелец немедленно уведомил полицию и самостоятельно отправился на поиски служебного транспорта.

Полицейские выяснили, что к угону причастен 18-летний житель Житомира. Парень приехал в деревню по приглашению знакомого. Увидев грузовик с ключами в замке зажигания, решил "покататься". Позже он оставил мусоровоз возле магазина и пошел пешком дальше.

28 июля юноше объявили подозрение. За такое преступление предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Напомним, на Одесщине пьяный мужчина угнал авто. Событие произошло в Березовском районе во время комендантского часа. Чтобы не возвращаться домой из одной деревни в другую пешком, мужчина в состоянии алкогольного опьянения забрал из чужого двора легковой автомобиль "ВАЗ", который владелец оставил незакрытым.