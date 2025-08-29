В Хмельницкой области грузовик протаранил полицейские авто: пострадали пять человек

Фото: Национальная полиция

Ночью 29 августа вблизи села Климковцы Хмельницкого района произошло масштабное ДТП с участием грузовика и нескольких автомобилей полиции. В результате аварии пострадали четверо полицейских и водитель легкового авто

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, водитель грузовика МАН 440 с прицепом – 61-летний мужчина – не учел дорожную обстановку, съехал на обочину и протаранил служебные полицейские машины, находившиеся на месте оформления другого ДТП.

На тот момент полицейские фиксировали несчастный случай без пострадавших с участием легковушки Renault Megane под управлением 44-летнего водителя.

Полицейские автомобили с включенными проблесковыми маячками были припаркованы на обочине. От удара грузовика они столкнулись с легковушкой, которая тоже получила значительные повреждения.

В результате аварии травмировались четверо работников сектора реагирования патрульной полиции Хмельницкого районного управления, а также водитель Renault. Все пострадавшие сейчас находятся под наблюдением медиков.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Водитель грузовика задержан. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

