На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: постраждали п'ятеро людей

Фото: Національна поліція

Вночі 29 серпня поблизу села Климківці Хмельницького району сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та кількох автомобілів поліції. Внаслідок аварії постраждали четверо поліцейських та водій легкового авто

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, водій вантажівки МАН 440 з причепом – 61-річний чоловік – не врахував дорожньої обстановки, з'їхав на узбіччя і протаранив службові поліцейські машини, які перебували на місці оформлення іншої ДТП.

На той момент поліцейські фіксували нещасний випадок без потерпілих за участю легковика Renault Megane, яким керував 44-річний водій.

Поліцейські авто з увімкненими проблисковими маячками були припарковані на узбіччі. Від удару вантажівки вони зіткнулися з легковиком, який теж зазнав значних пошкоджень.

Унаслідок аварії травмувалися четверо працівників сектору реагування патрульної поліції Хмельницького районного управління, а також водій Renault. Усі постраждалі наразі перебувають під наглядом медиків.

За фактом ДТП розпочато досудове розслідування. Водія вантажівки затримано. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

