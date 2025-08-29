На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: постраждали п'ятеро людей

09:59  29 серпня
Фото: Національна поліція
Вночі 29 серпня поблизу села Климківці Хмельницького району сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та кількох автомобілів поліції. Внаслідок аварії постраждали четверо поліцейських та водій легкового авто

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, водій вантажівки МАН 440 з причепом – 61-річний чоловік – не врахував дорожньої обстановки, з'їхав на узбіччя і протаранив службові поліцейські машини, які перебували на місці оформлення іншої ДТП.

На той момент поліцейські фіксували нещасний випадок без потерпілих за участю легковика Renault Megane, яким керував 44-річний водій.

Поліцейські авто з увімкненими проблисковими маячками були припарковані на узбіччі. Від удару вантажівки вони зіткнулися з легковиком, який теж зазнав значних пошкоджень.

Унаслідок аварії травмувалися четверо працівників сектору реагування патрульної поліції Хмельницького районного управління, а також водій Renault. Усі постраждалі наразі перебувають під наглядом медиків.

За фактом ДТП розпочато досудове розслідування. Водія вантажівки затримано. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, раніше у Києві сталась смертельна ДТП. Жінка за кермом авто не надала перевагу в русі, через що зіткнулась з велосипедистом. На жаль, 76-річний чоловік помер.

Хмельницька область ДТП вантажівка поліцейське авто ПДР постраждалі
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
