Вместо качественных дронов – дешевые аналоги: мэра Нетешина подозревают в махинациях

Фото: Национальная полиция

Следователи объявили подозрение городскому голове Нетишина в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, при закупке дронов для нужд Сил безопасности и обороны государству был нанесен ущерб более чем на 1,2 миллиона гривен

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в апреле 2024 года Нетишинский городской совет провел тендер на приобретение 300 FPV-дронов общей стоимостью более 4,9 млн. грн.

Победила одна из столичных компаний. Мэр города подписал акты приема-передачи техники. Однако в ходе следствия правоохранители установили, что дроны были оснащены навигационным оборудованием гораздо более низкого качества, чем указано в документации.

Разница стоимости составляла около 3 тысяч гривен на каждом беспилотнике. Следовательно, суммарно государству нанесен ущерб более чем на 1,2 млн гривен.

Как известно, ранее этому должностному лицу уже объявляли подозрение в служебной халатности.

Напомним, в начале августа НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему. По данным следствия, в 2024-2025 годах группа лиц присваивала бюджетные средства, выделенные местными властями на нужды Сил обороны, путем завышения стоимости государственных контрактов на поставку дронов и РЭБ.

Среди подозреваемых – экспредседатель Луганской ОВА и бывший глава Мукачевской РГА Сергей Гайдай и народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.