10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
UA | RU
UA | RU
27 августа 2025, 11:45

Вместо качественных дронов – дешевые аналоги: мэра Нетешина подозревают в махинациях

27 августа 2025, 11:45
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Следователи объявили подозрение городскому голове Нетишина в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, при закупке дронов для нужд Сил безопасности и обороны государству был нанесен ущерб более чем на 1,2 миллиона гривен

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в апреле 2024 года Нетишинский городской совет провел тендер на приобретение 300 FPV-дронов общей стоимостью более 4,9 млн. грн.

Победила одна из столичных компаний. Мэр города подписал акты приема-передачи техники. Однако в ходе следствия правоохранители установили, что дроны были оснащены навигационным оборудованием гораздо более низкого качества, чем указано в документации.

Разница стоимости составляла около 3 тысяч гривен на каждом беспилотнике. Следовательно, суммарно государству нанесен ущерб более чем на 1,2 млн гривен.

Как известно, ранее этому должностному лицу уже объявляли подозрение в служебной халатности.

Напомним, в начале августа НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему. По данным следствия, в 2024-2025 годах группа лиц присваивала бюджетные средства, выделенные местными властями на нужды Сил обороны, путем завышения стоимости государственных контрактов на поставку дронов и РЭБ.

Среди подозреваемых – экспредседатель Луганской ОВА и бывший глава Мукачевской РГА Сергей Гайдай и народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкая область Нетишин мер подозрение полиция дроны тендер
В Днепре разоблачили группу, сбывавшую поддельные гаджеты на сумму более 24 млн грн
26 августа 2025, 11:16
ГБР разоблачило схему снабжения военным некачественного масла на десятки миллионов
26 августа 2025, 09:50
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Работнице Святошинского суда Киева грозит до 5 лет тюрьмы за демонстрацию нацистской символики
27 августа 2025, 12:55
Из-за атаки беспилотников 51 населенный пункт Черниговщины остался без света
27 августа 2025, 12:41
Семейная драма с ножом: тесть чуть не убил зятя Черкасской области
27 августа 2025, 12:28
Сожителя депутатки Полтавского облсовета подозревают в незаконном обогащении на 13,5 млн грн
27 августа 2025, 12:10
В Украине зафиксировали повышенный спрос на онлайн-казино
27 августа 2025, 11:42
Россияне ударили по энергетической и газовой инфраструктуре в шести областях Украины
27 августа 2025, 11:34
В Херсоне уничтожили мины-"лепестки", дистанционно разбросанные оккупантами
27 августа 2025, 11:17
Оккупанты обстреляли ферму в Херсонской области: есть погибшие
27 августа 2025, 11:04
В Одесской области отменили незаконную аренду двух ставков площадью 73 га
27 августа 2025, 10:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »