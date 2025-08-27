10:23  27 серпня
27 серпня 2025, 11:45

Замість якісних дронів – дешеві аналоги: мера Нетішина підозрюють у махінаціях

27 серпня 2025, 11:45
Фото: Національна поліція
Слідчі оголосили підозру міському голові Нетішина у зловживанні службовим становищем. За версією слідства, під час закупівлі дронів для потреб Сил безпеки та оборони державі було завдано збитків на понад 1,2 мільйона гривень

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що у квітні 2024 року Нетішинська міська рада провела тендер на придбання 300 FPV-дронів загальною вартістю понад 4,9 млн грн.

Перемогла одна зі столичних компаній. Мер міста підписав акти прийому-передачі техніки. Однак у ході слідства правоохоронці встановили, що дрони були оснащені навігаційним обладнанням значно нижчої якості, ніж вказано в документації.

Різниця вартості складала близько 3 тисяч гривень на кожному безпілотнику. Відтак, сумарно державі завдано збитків на понад 1,2 млн гривень.

Як відомо, раніше цьому посадовцю вже оголошували підозру в службовій недбалості.

Нагадаємо, на початку серпня НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему. За даними слідства, у 2024-2025 роках група осіб привласнювала бюджетні кошти, виділені місцевою владою на потреби Сил оборони, шляхом завищення вартості державних контрактів на постачання дронів і РЕБ.

Серед підозрюваних – ексголова Луганської ОВА та колишній очільник Мукачівської РДА Сергій Гайдай та народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов.

Хмельницька область Нетішин мер підозра поліція дрони тендер
