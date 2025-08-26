07:42  26 августа
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
07:30  26 августа
В Киевской области возник пожар на несанкционированной мусорной свалке
07:21  26 августа
За неделю из приграничья Сумщины эвакуировали 47 человек
26 августа 2025, 11:16

В Днепре разоблачили группу, сбывавшую поддельные гаджеты на сумму более 24 млн грн

26 августа 2025, 11:16
Фото: Национальная полиция Украины
По данным следствия, фигуранты покупали контрафактную продукцию в Китае и сбывали ее через интернет на территории Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Под видом оригинальных устройств продавали смарт-часы, наушники, зарядные устройства и другие аксессуары.

Правоохранители установили, что контрафактная продукция была низкого качества, а маркировка и упаковка не соответствовали стандартам оригинального производителя. Для распространения товара фигуранты использовали специально созданные веб-сайт и канал в социальных сетях, а доставку осуществляли через почтового оператора.

Полиция провела 14 обысков в Днепропетровской области
Удалены смарт-часы, наушники и зарядные устройства

В рамках расследования киберполицейские и детективы Бюро экономической безопасности Украины провели 14 обысков в офисах и по местам проживания подозреваемых в Днепропетровской области. В ходе мероприятий изъято большое количество поддельных гаджетов и аксессуаров.

Трем лицам сообщено о подозрениях за незаконную продажу контрафакта

В настоящее время трем лицам сообщено о подозрении в незаконном использовании знака для товаров и услуг (ч. 3 ст. 229 УК Украины). Еще двум фигурантам инкриминируется нарушение прав на изобретение и промышленные образцы (ч. 3 ст. 177 УКУ). Кроме того, двое злоумышленников пытались подкупить правоохранителей, за что начато отдельное досудебное расследование по ч. 3 ст. 369 УК.

Ранее сообщалось, в Тернопольской области разоблачили группу лиц, которая продавала поддельные водительские удостоверения на сумму более 35 млн грн. Стоимость "услуги" составляла от 11 000 до 20 000 гривен.

