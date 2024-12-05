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05 декабря 2024, 20:05

Мэру города-спутника Хмельницкой АЭС объявили о подозрении

05 декабря 2024, 20:05
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фото: auc.org.ua
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Мэр Нетишина, города-спутника Хмельницкой АЭС, Александр Супрунюк получил подозрение в служебной халатности

Об этом Супрунюк сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Мэр Нетишина рассказал, что вчера вечером его посетил прокурор города "под конвоем Службы безопасности Украины" и вручил ему подозрение в служебной халатности. Он подчеркнул, что подозрение не касается коррупции.

Супрунюк отметил, что прокурор просил его прийти на встречу сегодня. Однако мэр города не сделал этого в связи с командировкой.

"Я сообщил, что у меня есть командировка в Ассоциацию городов, где должна быть встреча с комитетом Верховной Рады по вопросам обороны и представителями Службы безопасности по безосновательности введения военной администрации в Нетишине и тех злоупотреблений, которые там сейчас происходят", - отметил Супрунюк.

Мэр убежден, что ему объявили подозрение, чтобы таким образом помешать ему попасть на эту встречу.

Напомним, ранее сообщалось, что Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская атомные электростанции снизили производство электроэнергии после новых атак на энергетическую инфраструктуру.

Хмельницкая область региональная политика Хмельницкая АЭС Нетишин Супрунюк Александр
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