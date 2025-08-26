07:42  26 августа
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
07:30  26 августа
В Киевской области возник пожар на несанкционированной мусорной свалке
07:21  26 августа
За неделю из приграничья Сумщины эвакуировали 47 человек
26 августа 2025, 09:50

ГБР разоблачило схему снабжения военным некачественного масла на десятки миллионов

26 августа 2025, 09:50
Фото: ГБР
Директор одного из предприятий подозревается в попытке нажиться на поставке некачественных продуктов для Национальной гвардии

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

По данным следствия, предпринимательница подписывала договоры на поставку сливочного масла, не соответствующего стандартам. Чтобы замаскировать фальсификат, использовала поддельные документы. По такой схеме планировала отправить военным около 250 тонн масла стоимостью в десятки миллионов гривен.

Женщине объявили подозрение в мошенничестве и использовании ложных документов. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Предпринимательнице грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Правоохранители также проверяют, были ли другие случаи поставки некачественны[ продуктjd для военных.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили масштабные коррупционные схемы в Ивано-Франковской и Волынской областях. Подозрения получили чиновники и руководители государственных предприятий, которые вместо того, чтобы работать на благо общества, наживались на государственном и коммунальном имуществе.

