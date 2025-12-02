01:30  02 декабря
02 декабря 2025, 07:06

Оккупанты били по спасателям: повторная атака дрона в Херсоне

02 декабря 2025, 07:06
Фото: ГСЧС Херсонщины
В Херсоне российские войска нанесли удар по спасателям во время тушения пожара. С помощью БпЛА враг атаковал АЗС, что повлекло за собой значительное возгорание

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Чрезвычайники оперативно приступили к тушению.

Во время проведения работ оккупанты повторно атаковали место, пытаясь поразить спасателей. Однако работники ГСЧС вовремя зафиксировали приближение вражеского дрона и переместились в безопасную зону.

Дальнейшее тушение происходило с помощью беспилотного комплекса.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, в понедельник, 1 декабря, около 06:00 российская армия массированно обстреляла Чернобаевку в Херсонской области . Известно о трех пострадавших. В момент ударов 32-летний мужчина и две женщины 49 и 62 года находились в собственных домах.

01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
07 августа 2025
