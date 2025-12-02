Оккупанты били по спасателям: повторная атака дрона в Херсоне

Фото: ГСЧС Херсонщины

В Херсоне российские войска нанесли удар по спасателям во время тушения пожара. С помощью БпЛА враг атаковал АЗС, что повлекло за собой значительное возгорание

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Чрезвычайники оперативно приступили к тушению.

Во время проведения работ оккупанты повторно атаковали место, пытаясь поразить спасателей. Однако работники ГСЧС вовремя зафиксировали приближение вражеского дрона и переместились в безопасную зону.

Дальнейшее тушение происходило с помощью беспилотного комплекса.

По предварительной информации, пострадавших нет.

