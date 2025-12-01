Россияне массированно обстреляли Чернобаевку: есть раненые

Фото: ГСЧС

В понедельник, 1 декабря, около 06:00 российская армия массированно обстреляла Чернобаевку на Херсонщине

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Оккупанты атаковали село из артиллерии и реактивной системы залпового огня.

В результате многочисленных "прилетов" разбиты около полусотни частных домов, по меньшей мере две многоэтажки, линии электропередач, газопровод и хозяйственные сооружения.

Известно о трех пострадавших. В момент ударов 32-летний мужчина и две женщины 49 и 62 года находились в собственных домах.

Пострадавших госпитализировали – они получают всю необходимую медпомощь. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

По информации ГСЧС, в результате атаки возник пожар на крыше одного из частных домов. Спасатели ликвидировали возгорание и провели обследование мест попаданий.

Напомним, в ночь на 1 декабря российские военные атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Возникли пожары в двух отдельно стоящих зданиях.