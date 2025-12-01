18:59  01 декабря
01 декабря 2025, 19:19

Новый тип угрозы: дистанционно управляемый "Шахед" атаковал автомобиль МВГ на Черниговщине

01 декабря 2025, 19:19
Фото: иллюстративное
Сегодня в Черниговской области автомобиль мобильно-огневой группы (МВГ) подвергся атаке беспилотного летательного аппарата "Шахед" с онлайн-управлением

Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей Флеш в публикации Телеграмм-канала, передает RegioNews.

Инцидент произошел при выполнении служебных задач, однако, к счастью, все члены группы остались живы.

По словам Сергея Флеша, случай демонстрирует новый тип угроз для подразделений противовоздушной обороны, которые теперь должны учитывать дистанционно управляемые БПЛА.

Мобильно-огневые группы применяют специально оснащенные автомобили с крупнокалиберными пулеметами, зенитными пушками или переносными ракетными комплексами.

В Украине МВГ преимущественно используются для поражения ударных беспилотников типа Shahed-131 и Shahed-136, а реже – для сбивания крылатых ракет. Такие подразделения могут действовать на самоходном шасси, обычно на пикапе, и обеспечивают мобильную противовоздушную оборону на оперативном уровне.

Напомним, в Харьковской области боевой дрон попал в гражданский автомобиль. В результате атаки на месте погиб 74-летний мужчина.

