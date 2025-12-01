Фото: Днепропетровская ОВА

В Днепре утром произошла атака, повлекшая многочисленные разрушения и десятки пострадавших среди мирного населения

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Сегодня утром, около 10:00, в Днепре произошла ракетная атака, в результате которой пострадали десятки человек и получили повреждения объекты инфраструктуры. Согласно уточненным данным, количество пострадавших составляет 43 человека, из которых 30 находятся в больницах. Состояние 10 из них оценивают как тяжелое. К сожалению, четыре человека погибли.

В результате атаки повреждены многоэтажные дома и админздания

В результате атаки повреждены административные здания, предприятия, четыре учебных учреждения и столько же многоэтажных, две станции технического обслуживания и более полусотни автомобилей. Спасательные и поисковые работы уже завершены.

Кроме этого, FPV-дроны агрессора нанесли удары по Мировской и Марганецкой громад на Никопольщине. Согласно предварительной информации там пострадавших и погибших нет.

Большинство пострадавших находятся в больницах

По состоянию на 13:20 известно о 40 пострадавших в Днепре, большинство из которых находятся в больницах.

Ранее сообщалось, утром 1 декабря россияне нанесли ракетный удар по Днепру – мощный взрыв прогремел в 10:14 после предупреждения Воздушных Сил об угрозе применения баллистики из Таганрога. Оккупанты снова атаковали мирный город.