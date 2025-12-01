18:59  01 декабря
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
16:56  01 декабря
Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы
15:47  01 декабря
Пограничник из Буковины стал двукратным призером Кубка мира по универсальному бою
UA | RU
UA | RU
01 декабря 2025, 18:49

Ракетный удар по Днепру 1 декабря: что известно о пострадавших

01 декабря 2025, 18:49
Читайте також українською мовою
Фото: Днепропетровская ОВА
Читайте також
українською мовою

В Днепре утром произошла атака, повлекшая многочисленные разрушения и десятки пострадавших среди мирного населения

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Сегодня утром, около 10:00, в Днепре произошла ракетная атака, в результате которой пострадали десятки человек и получили повреждения объекты инфраструктуры. Согласно уточненным данным, количество пострадавших составляет 43 человека, из которых 30 находятся в больницах. Состояние 10 из них оценивают как тяжелое. К сожалению, четыре человека погибли.

В результате атаки повреждены многоэтажные дома и админздания

В результате атаки повреждены административные здания, предприятия, четыре учебных учреждения и столько же многоэтажных, две станции технического обслуживания и более полусотни автомобилей. Спасательные и поисковые работы уже завершены.

Кроме этого, FPV-дроны агрессора нанесли удары по Мировской и Марганецкой громад на Никопольщине. Согласно предварительной информации там пострадавших и погибших нет.

Большинство пострадавших находятся в больницах

По состоянию на 13:20 известно о 40 пострадавших в Днепре, большинство из которых находятся в больницах.

Ранее сообщалось, утром 1 декабря россияне нанесли ракетный удар по Днепру – мощный взрыв прогремел в 10:14 после предупреждения Воздушных Сил об угрозе применения баллистики из Таганрога. Оккупанты снова атаковали мирный город.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепр ракетная угроза атака пострадавшие погибшие разрушения FPV-дроны Балистика Искандер
В Днепре после удара баллистики спасли попугая
01 декабря 2025, 18:15
Ракетный удар по Днепру: трое погибших и 8 пострадавших
01 декабря 2025, 12:01
Вражеский дрон попал в авто на Сумщине: есть погибший и раненый
01 декабря 2025, 11:46
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Отключение света 2 ноября: какими в Украине будут графики ограничения электроэнергии
01 декабря 2025, 19:05
MELOVIN получил роскошный подарок: какова стоимость кольца от жениха – военного медика
01 декабря 2025, 19:04
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
01 декабря 2025, 18:59
Романс Зеленского с Ермаком затянулся так надолго, потому что Зеленский долго осваивался в президентском кресле
01 декабря 2025, 18:49
Разрешение за 5 тысяч долларов: адвокат из Львова обещал "выпустить" мужчину за границу
01 декабря 2025, 18:35
Судья в Закарпатье задержан на взятке в 1300 долларов за отмену ареста
01 декабря 2025, 18:35
Зеленский прокомментировал информацию о "захвате Купянска" россиянами
01 декабря 2025, 18:19
В Днепре после удара баллистики спасли попугая
01 декабря 2025, 18:15
Правоохранитель на Полтавщине сбил двух 17-летних сестер: ГБР сообщило о подозрении
01 декабря 2025, 18:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »