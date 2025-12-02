Окупанти били по рятувальниках: повторна атака дрона в Херсоні

Фото: ДСНС Херсонщини

У Херсоні російські війська завдали удару по рятувальниках під час гасіння пожежі. За допомогою БпЛА ворог атакував АЗС, що спричинило значне загоряння

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Надзвичайники оперативно приступили до гасіння.

Під час проведення робіт окупанти повторно атакували місце, намагаючись уразити рятувальників. Однак працівники ДСНС вчасно зафіксували наближення ворожого дрона та перемістилися у безпечну зону.

Подальше гасіння відбувалося за допомогою безпілотного комплексу.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, у понеділок, 1 грудня, близько 06:00 російська армія масовано обстріляла Чорнобаївку на Херсонщині. Відомо про трьох постраждалих. В момент ударів 32-річний чоловік та двоє жінок 49 та 62 роки перебували у власних оселях.