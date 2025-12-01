На Черниговщине два человека пострадали в результате атаки дронов

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Корюковском районе в результате попадания по одному из объектов инфраструктуры возник пожар. Ранения получила местная жительница, ее госпитализировали.

В Черниговском районе в жилом секторе в результате двух попаданий загорелись дом, хозяйственная постройка и автомобиль. Травмированную женщину доставили в больницу.

