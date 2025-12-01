Россияне атаковали Одесщину ударными беспилотниками

Фото: ГСЧС

В ночь на 1 декабря российские военные атаковали Одесскую область ударными беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате попаданий в Овидиополе возникли пожары в двух отдельно стоящих зданиях, которые спасатели ликвидировали.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Напомним, в результате атаки российских дронов утром 1 декабря в Николаеве вспыхнул пожар на кровле многоэтажки.