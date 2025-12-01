Російські окупанти атакували маршрутку у Херсоні
Сьогодні вранці у Херсоні ворожий FPV-дрон атакував маршрутку комунального підприємства
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.
За його словами, інцидент стався під час виконання рейсу.
"Російські окупанти знову вдалися до терору проти мирного населення Херсона", – наголосив Шанько.
На щастя, люди не постраждали, проте транспорт отримав пошкодження.
За даними Херсонської ОВА, за минулу добу через російську агресію 9 людей дістали поранення, з них – 1 дитина.
Нагадаємо, в ніч на 1 грудня РФ атакувала Україну 89-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 55 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.
