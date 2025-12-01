Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 1 декабря РФ атаковала Украину 89 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 55 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 63 вражеских дрона, атаковавших север, юг и восток страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 9 локациях.

Напомним, в ночь на 1 декабря российские военные атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Возникли пожары в двух отдельно стоящих зданиях.