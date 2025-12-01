12:20  01 декабря
Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве медики присвоили более 1,6 млн грн
09:00  01 декабря
На Полтавщине правоохранитель сбил двух сестер-подростков: обе погибли
08:26  01 декабря
Арсенал оружия и наркотики: полицейские задержали 38-летнего сумчанина
UA | RU
UA | RU
01 декабря 2025, 09:43

Харьковщина под вражескими обстрелами: пострадали четыре человека, повреждены дома и авто

01 декабря 2025, 09:43
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки враг обстрелял 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали четыре человека

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Казачья Лопань Дергачевской общины пострадали 36-летний и 39-летний мужчины. В селе Мартово Печенежской общины – 47-летняя и 74-летняя женщины.

Враг активно применял разные виды вооружения: КАБ, БпЛА типа "Герань-2",
и FPV-дроны.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

Богодуховский район:

  • 5 многоквартирных домов, энергосети (с. Одноробовка);
  • 2 частных дома, электросети (с. Константиновка);
  • 2 автомобиля (сел. Золочев);
  • 2 частных дома, хозяйственные сооружения, электросети, 2 автомобиля (с. Клинова-Новоселовка).

Харьковский район:

  • автомобиль (поселок Казачья Лопань).

Чугуевский район:

  • 2 частных дома (с. Мартово);
  • складское помещение (пос. Печенеги).

Напомним, в ночь на 1 декабря российские военные атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попаданий в Овидиополе возникли пожары в двух отдельно стоящих зданиях, которые спасатели ликвидировали. К счастью, погибших и пострадавших нет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Харьковская область атака обстрелы гражданские повреждения
Россияне атаковали Одесщину беспилотниками: что известно о последствиях
01 декабря 2025, 08:52
На Черниговщине в результате атаки дронов возникли пожары, пострадали два человека
01 декабря 2025, 08:26
Утренняя атака "шахедов" на Николаев: горит крыша многоэтажки
01 декабря 2025, 07:52
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
В Житомирской области закрасили мурал с Иисусом: названа причина
01 декабря 2025, 13:54
В Тернопольской области в ДТП погиб несовершеннолетний мотоциклист
01 декабря 2025, 13:33
Граната на празднике: на Волыни мужчина чуть не взорвал семью
01 декабря 2025, 13:25
"Львовский ликероводочный завод" продадут за 212 млн грн
01 декабря 2025, 13:19
Кто может заменить Ермака в ОП: рассматривают несколько кандидатов – СМИ
01 декабря 2025, 13:01
"Это взвешенное решение нас обоих": фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя расстается с женой Еленой
01 декабря 2025, 12:55
300 долларов за негодность: во Львовской области судили врача ВЛК
01 декабря 2025, 12:35
Украина рискует потерять больше, стараясь не потерять все
01 декабря 2025, 12:32
На Буковине возле границы с Молдовой задержали четырех мужчин и их проводника
01 декабря 2025, 12:32
Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве медики присвоили более 1,6 млн грн
01 декабря 2025, 12:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »