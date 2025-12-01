Харьковщина под вражескими обстрелами: пострадали четыре человека, повреждены дома и авто
За прошедшие сутки враг обстрелял 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали четыре человека
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в селе Казачья Лопань Дергачевской общины пострадали 36-летний и 39-летний мужчины. В селе Мартово Печенежской общины – 47-летняя и 74-летняя женщины.
Враг активно применял разные виды вооружения: КАБ, БпЛА типа "Герань-2",
и FPV-дроны.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
Богодуховский район:
- 5 многоквартирных домов, энергосети (с. Одноробовка);
- 2 частных дома, электросети (с. Константиновка);
- 2 автомобиля (сел. Золочев);
- 2 частных дома, хозяйственные сооружения, электросети, 2 автомобиля (с. Клинова-Новоселовка).
Харьковский район:
- автомобиль (поселок Казачья Лопань).
Чугуевский район:
- 2 частных дома (с. Мартово);
- складское помещение (пос. Печенеги).
Напомним, в ночь на 1 декабря российские военные атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попаданий в Овидиополе возникли пожары в двух отдельно стоящих зданиях, которые спасатели ликвидировали. К счастью, погибших и пострадавших нет.