Два райони Херсона під обстрілом росіян: є загиблий та постраждалі

Ілюстративне фото: "Новини Донбасу"

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка, особу якого наразі встановлюють.

Також до лікарні доставили трьох жінок віком 51, 18 та 69 років. Вони отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Постраждалим надали медичну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.

За даними Херсонської ОВА, уже близько 06:30 росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки 70-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення руки і ноги. Постраждалого госпіталізували.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня російські війська також здійснили атаку ударними безпілотниками по Сумах. Ворожі дрони влучили в об'єкт цивільної інфраструктури в Зарічному районі міста.