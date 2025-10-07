Фото: ОВА

В ночь на 7 октября силы противовоздушной обороны сбили на Днепропетровщине шесть российских беспилотников

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Враг продолжил обстрелы Никопольщины – под огонь артиллерии и FPV-дронов попали Никополь и Марганец. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Также уточняется, что в результате вчерашней атаки дрона по Покровской громаде были повреждены солнечные панели.

Напомним, в ночь на 7 октября российские войска совершили атаку дронами по Полтавской области. В результате попадания по объектам гражданской инфраструктуры возникли пожары.