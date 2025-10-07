Фото: ГСЧС

В ночь на 7 октября российские войска совершили атаку дронами по Полтавской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате ударов по объектам гражданской инфраструктуры возникли пожары в административных зданиях, повреждены жилой дом и хозяйственное сооружение.

К ликвидации последствий привлечены 16 единиц техники, 64 спасателя и пожарный поезд Укрзализныци.

Напомним, 6 октября в Чернигове россияне атаковали беспилотниками жилые дома. Информации о пострадавших нет.