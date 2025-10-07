Иллюстративное фото: armyinform

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Вражеские дроны попали в объект гражданской инфраструктуры в Заречном районе города. В результате атаки есть повреждения, в частности в жилом секторе, а также частичное обесточивание.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Специалисты обследуют территорию и фиксируют повреждения.

Разворачивается штаб по ликвидации последствий атаки. Людям помогут закрыть повреждения в домах и окажут всю необходимую поддержку.

Напомним, утром 7 октября в Сумах раздались взрывы, после чего в городе начались перебои с электроснабжением.