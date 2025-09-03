15:14  03 вересня
03 вересня 2025, 18:32

У Херсоні судитимуть колаборанта, який охороняв головне управління окупаційної поліції

03 вересня 2025, 18:32
Фото: ДБР
Житель Херсона постане перед судом за службу у незаконних органах окупаційної влади під час тимчасової окупації міста

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Завершено досудове розслідування стосовно жителя Херсона, який під час тимчасової окупації міста добровільно приєднався до незаконних органів влади країни-агресора. Обвинувальний акт уже передано до суду для розгляду.

За даними слідства, до початку повномасштабного вторгнення чоловік працював у правоохоронних органах України. У травні 2022 року він вирішив залишитися в Херсоні під окупацією та влаштувався інспектором роти охорони у так званому "МВС Херсонської області". Його обов’язком була охорона будівлі, де окупанти розмістили головне управління незаконної "поліції".

Після звільнення міста обвинувачений намагався уникнути відповідальності. Він переховувався, часто змінював SIM-карти та не працевлаштовувався. Проте правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловікові інкримінують добровільне зайняття посади в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України. За цією статтею передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, на Харківщині судили чоловіка, який допомагав окупантам, повідомляючи їм про сусідів, що виступали проти окупації. Його визнали винним у пособництві державі-агресору.

Херсон колаборант окупація поліція зрада
