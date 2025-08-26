Фото: иллюстративное

Завершено расследование дела в отношении директора одной из строительных компаний, подозреваемого в присвоении более 28 миллионов гривен бюджетных средств

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает RegioNews.

Обвинительный акт уже передан в суд.

По данным следствия, в 2021 году Департамент развития территорий Херсонской облгосадминистрации провел тендер на ремонт и реставрацию здания, имеющего статус памятника архитектуры. Победу одержала одесская компания, которая в июле того же года начала работу. В декабре ее руководитель, 62-летний мужчина, предоставил документы о якобы выполненных работах. На основании этих актов на счет предприятия было перечислено более 32,5 млн. гривен из государственного и областного бюджетов.

Однако проведенная экспертиза показала, что фактические объемы работ не соответствуют задекларированным. Как установило следствие, директор присвоил 28,4 млн. гривен. Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. В мае мужчине заочно сообщили о подозрении.

Следователи полиции завершили досудебное расследование, а прокуратура утвердила обвинительный акт и передала его в суд. Если вина руководителя будет доказана, ему грозит от семи до двенадцати лет заключения, конфискация имущества и запрет занимать руководящие должности сроком до трех лет.

