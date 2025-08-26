Фото: ілюстративне

Завершено розслідування справи щодо директора однієї з будівельних компаній, якого підозрюють у привласненні понад 28 мільйонів гривень бюджетних коштів

Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає RegioNews.

Обвинувальний акт уже передано до суду.

За даними слідства, у 2021 році Департамент розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації провів тендер на ремонт і реставрацію будівлі, що має статус пам’ятки архітектури. Перемогу здобула одеська компанія, яка в липні того ж року розпочала роботи. В грудні її керівник, 62-річний чоловік, надав документи про нібито виконані роботи. На підставі цих актів на рахунок підприємства було перераховано понад 32,5 млн гривень із державного та обласного бюджетів.

Однак проведена експертиза показала, що фактичні обсяги робіт не відповідають задекларованим. Як встановило слідство, директор привласнив 28,4 млн гривень. Його дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. У травні чоловікові заочно повідомили про підозру.

Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування, а прокуратура затвердила обвинувальний акт і передала його до суду. Якщо вину керівника доведуть, йому загрожує від семи до дванадцяти років ув’язнення, конфіскація майна та заборона обіймати керівні посади строком до трьох років.

