13:16  26 серпня
У мережі з'явилося відео силового затримання Івана Белецького в Ужгороді
12:56  26 серпня
П'яний і зі зброєю: на Одещині чоловік влаштував стрілянину в парку
07:42  26 серпня
На Київщині робот-собака допомагає саперам у розмінуванні
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2025, 15:59

На Херсонщині судитимуть директора будівельної фірми за привласнення 28 млн грн

26 серпня 2025, 15:59
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Завершено розслідування справи щодо директора однієї з будівельних компаній, якого підозрюють у привласненні понад 28 мільйонів гривень бюджетних коштів

Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає RegioNews.

Обвинувальний акт уже передано до суду.

За даними слідства, у 2021 році Департамент розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації провів тендер на ремонт і реставрацію будівлі, що має статус пам’ятки архітектури. Перемогу здобула одеська компанія, яка в липні того ж року розпочала роботи. В грудні її керівник, 62-річний чоловік, надав документи про нібито виконані роботи. На підставі цих актів на рахунок підприємства було перераховано понад 32,5 млн гривень із державного та обласного бюджетів.

Однак проведена експертиза показала, що фактичні обсяги робіт не відповідають задекларованим. Як встановило слідство, директор привласнив 28,4 млн гривень. Його дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. У травні чоловікові заочно повідомили про підозру.

Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування, а прокуратура затвердила обвинувальний акт і передала його до суду. Якщо вину керівника доведуть, йому загрожує від семи до дванадцяти років ув’язнення, конфіскація майна та заборона обіймати керівні посади строком до трьох років.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині правоохоронці викрили схему розкрадання понад 500 гектарів державної землі. До оборудки були причетні колишні посадовці Держгеокадастру, які незаконно вилучили ділянки, попри чинні акти постійного користування.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсонська область бюджетні кошти розкрадання строительство компанії привласнення корупція
Росіяни за тиждень запустили по Херсонщині майже 2000 дронів
26 серпня 2025, 07:56
Ексвіцепрем'єру Чернишову продовжили дію процесуальних обовʼязків ще на два місяці
26 серпня 2025, 07:14
До $5 тис. від бізнесу вимагали харківські податківці за "роботу без штрафів" та "додаткових перевірок"
25 серпня 2025, 20:19
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
За підтримки міжнародних партнерів: на Харківщині ветеранів навчатимуть долати стрес за допомогою VR-технологій
26 серпня 2025, 16:51
В Україні не фінансуватимуть школи, де навчається мало дітей
26 серпня 2025, 16:49
На Тернопільщині у 63-річного чоловіка вилучили пістолет
26 серпня 2025, 16:35
На Вінниччині затримали 22-річного чоловіка, який за 12 тис. грн допомагав переправляти ухилянтів
26 серпня 2025, 16:22
Понад 1700 військових уже повернулися після самовільного залишення частини
26 серпня 2025, 15:54
Малі гранти на Харківщині: підтримка для родин і нові соціальні послуги
26 серпня 2025, 15:39
На Тернопільщині зіткнулися дві вантажівки, травмувався один з водіїв
26 серпня 2025, 15:35
Росіяни окупували два села на Дніпропетровщині - Запорізьке та Новогеоргіївку
26 серпня 2025, 15:30
У 96-річного патріарха Філарета погіршився стан здоров'я, в ПЦУ закликають молитися за нього
26 серпня 2025, 15:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »