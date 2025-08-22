18:45  22 августа
На Запорожье в результате ударов россиян вспыхнули пожары
17:32  22 августа
В Запорожье мужчина заразился редким заболеванием после укуса комара
15:11  22 августа
Погода в Украине 23 августа: синоптик предупредила о резком перепаде температур и дождях
UA | RU
UA | RU
22 августа 2025, 20:50

На Днепропетровщине разоблачили схему хищения более 500 гектаров земли

22 августа 2025, 20:50
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили масштабную сделку с государственной землей в Днепропетровской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, бывшие должностные лица Госгеокадастра, несмотря на действующие акты постоянного пользования, незаконно изъяли более 500 гектаров государственной земли.

Часть участков – 239 гектаров стоимостью около 24 млн грн – безвозмездно передали в частную собственность через подставных лиц. Впоследствии большинство этих земель сосредоточили в собственности одного бенефициара и связанных с ним лиц. В результате они получили 106 участков общей площадью 206 гектаров.

Напомним, в Днепропетровской области директора общества с ограниченной ответственностью подозревают в завладении 250 тыс. грн во время ремонта школы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область ГБР коррупционная схема земля
Государству возвращен земельный участок стоимостью 2,4 млн грн в Днепропетровской области
22 августа 2025, 13:17
На Днепропетровщине суд вернул из аренды 22 гектара заповедной земли
22 августа 2025, 10:45
На Днепропетровщине ПВО сбила 18 дронов и две ракеты: есть разрушения и пострадавший
21 августа 2025, 07:48
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Россияне нанесли удары по Краматорску
22 августа 2025, 21:27
В Виннице произошел конфликт между полицией, ТЦК и местными жителями
22 августа 2025, 21:20
Украинки завоевали золото чемпионата мира по гребле
22 августа 2025, 20:37
ДТП в Житомирской области: пострадали 9 человек, среди них дети
22 августа 2025, 20:32
На Волыни мужчину, избивавшего жену, взяли под стражу
22 августа 2025, 20:15
Ветеранам Харьковщины рассказали, как открыть собственный бизнес за грантовые средства и получить медицинскую и социальную помощь от государства
22 августа 2025, 20:06
В Киеве расследуют хищение средств на ремонте спортивной школы
22 августа 2025, 19:55
Поддержка международных партнеров: в Харьковской области строят новые укрытия для школ
22 августа 2025, 19:15
Рада рассмотрит законопроект, который позволит мужчинам до 22 лет уезжать за границу
22 августа 2025, 19:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »