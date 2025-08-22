На Днепропетровщине разоблачили схему хищения более 500 гектаров земли

Правоохранители разоблачили масштабную сделку с государственной землей в Днепропетровской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, бывшие должностные лица Госгеокадастра, несмотря на действующие акты постоянного пользования, незаконно изъяли более 500 гектаров государственной земли.

Часть участков – 239 гектаров стоимостью около 24 млн грн – безвозмездно передали в частную собственность через подставных лиц. Впоследствии большинство этих земель сосредоточили в собственности одного бенефициара и связанных с ним лиц. В результате они получили 106 участков общей площадью 206 гектаров.

