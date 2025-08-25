21:05  25 августа
19:27  25 августа
18:09  25 августа
25 августа 2025, 20:19

До $5 тыс. от бизнеса требовали харьковские налоговики за "работу без штрафов" и "дополнительных проверок"

25 августа 2025, 20:19
Фото: ДБР
Завершено досудебное расследование против заместителя начальника одного из управлений и начальника отдела налоговой службы региона

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Обвинительный акт уже направлен в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, чиновники организовали системное вымогательство взяток от предпринимателей. Денежные средства брали как за возможность вести бизнес без штрафных санкций, так и за ускоренное закрытие ФЛП без дополнительных проверок. Сумма взяток в среднем достигала 5 тысяч долларов США. Зафиксировано восемь таких эпизодов.

Схему организовала заместитель начальника управления. Она давала подчиненным указания по предприятиям, которые нужно "проработать", чтобы владельцы согласились на "сотрудничество" и начали платить деньги. Действия должностных лиц квалифицированы как коррупционные и нарушают законодательство о противодействии взяточничеству.

В рамках расследования один из участников согласился на сотрудничество со следствием и предоставил обличительные показания против руководительницы. Суд уже утвердил соглашение о признании им вины, что позволило ускорить процессуальные действия и предоставить материалы в суд.

Ранее сообщалось, украинские модели на платформе OnlyFans в течение 2020-2022 годов заработали более 111 миллионов долларов. Подсчеты доходов провели в Налоговой службе Украины.

