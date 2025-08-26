Иллюстративное фото: из открытых источников

На прошлой неделе российские войска выпустили по громадам Херсонщины почти 2000 беспилотников. Украинские защитники уничтожили 77% из них

Такие цифры привел на брифинге пресс-секретарь 30-го корпуса морской пехоты, старший лейтенант Павел Дрогаль, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По его словам, оккупанты цинично атакуют гражданское население как в самом Херсоне, так и в громадах области. Всего за неделю зафиксировано 448 обстрелов и 8 авиаударов.

Российские войска продолжают применять БПЛА разных типов и модификаций, отметил Дрогаль.

По словам спикера, в связи с погодными условиями на прошлой неделе количество вражеских БПЛА несколько снизилось. Всего зафиксировали 1964 случая атак FPV-дронов, из них 612 – в пределах Херсонской городской громады.

Благодаря работе систем радиоэлектронной борьбы и подразделений ПВО с 18 по 24 августа были уничтожены или подавлены 1522 дрона, что, как отметили в ОВА, составляет 77% от общего количества.

Напомним, вечером 25 августа в Херсонской области двое работников прокуратуры пострадали в результате атаки вражеского дрона. Он попал в служебный автомобиль. Пострадавших доставили в больницу.