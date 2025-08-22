04:10  22 августа
Оскароносный Чернов снимет фильм о мирных переговорах
00:27  22 августа
На Сумщине младенец умер из-за безразличия родителей: супругам объявили подозрение
01:05  22 августа
Несколько дней бродили в горах: на Львовщине разыскали пропавших подростков
UA | RU
UA | RU
22 августа 2025, 07:16

Саботаж в рядах РФ: российские солдаты на Херсонщине уничтожают технику, избегая боев

22 августа 2025, 07:16
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Херсонской области зафиксированы случаи саботажа со стороны российских военных. В частности, военнослужащие 24-го мотострелкового полка намеренно уничтожают собственную технику, чтобы сорвать выход на боевые позиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Отмечается, что действующие в составе этого подразделения партизаны сообщают о критической ситуации в полку. Из-за больших потерь и жестоких приказов со стороны командования растет количество отказников и самовольно покидающих часть. Одним из способов избегания отправки на передовую стал умышленный поджег техники.

"Нам сообщают, что ситуация в полку критическая – становится все больше СОЧников и отказников. К этому привели жестокие приказы командования, из-за которых подразделение понесло большие потери, а солдаты были брошены на позициях без обеспечения средствами РЭБ с украинскими дронами.", – говорится в сообщении.

В движении АТЕШ подчеркивают, что такие действия российских военных создают предпосылки для возможного продвижения Сил обороны Украины на этом направлении.

Также партизаны призвали российских военнослужащих не выполнять преступные приказы командования.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории Херсонской области мобилизованные в ряды российской армии граждане Украины калечат себя, чтобы избежать участия в боевых действиях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсонская область партизаны война российская армия АТЕШ техника поджог
Появились новые фото ракеты "Фламинго": как выглядит украинское дальнобойное оружие
21 августа 2025, 15:01
Украинские силы ударили по ключевым военным объектам в РФ – Генштаб
21 августа 2025, 13:50
Массовое производство украинской ракеты "Фламинго" стартует уже этой зимой – что известно
21 августа 2025, 10:55
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Запорожцев предупредили о взрывах: стоит ли волноваться
22 августа 2025, 07:41
Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Киева во Львов
22 августа 2025, 07:37
Непогода надвигается на Украину: синоптики предупредили о грозах и шквалах
22 августа 2025, 07:27
Россияне ночью ударили по Чугуеву: попали в неработающее предприятие
22 августа 2025, 07:21
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
22 августа 2025, 07:05
В Сумской области обезвредили боевую часть вражеского дрона
22 августа 2025, 05:57
Что будет с ценами на картофель в Украине
22 августа 2025, 04:50
Украина готовит на экспорт столовый виноград
22 августа 2025, 04:30
Оскароносный Чернов снимет фильм о мирных переговорах
22 августа 2025, 04:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »