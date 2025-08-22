Саботаж в рядах РФ: российские солдаты на Херсонщине уничтожают технику, избегая боев

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Херсонской области зафиксированы случаи саботажа со стороны российских военных. В частности, военнослужащие 24-го мотострелкового полка намеренно уничтожают собственную технику, чтобы сорвать выход на боевые позиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Отмечается, что действующие в составе этого подразделения партизаны сообщают о критической ситуации в полку. Из-за больших потерь и жестоких приказов со стороны командования растет количество отказников и самовольно покидающих часть. Одним из способов избегания отправки на передовую стал умышленный поджег техники.

"Нам сообщают, что ситуация в полку критическая – становится все больше СОЧников и отказников. К этому привели жестокие приказы командования, из-за которых подразделение понесло большие потери, а солдаты были брошены на позициях без обеспечения средствами РЭБ с украинскими дронами.", – говорится в сообщении.

В движении АТЕШ подчеркивают, что такие действия российских военных создают предпосылки для возможного продвижения Сил обороны Украины на этом направлении.

Также партизаны призвали российских военнослужащих не выполнять преступные приказы командования.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории Херсонской области мобилизованные в ряды российской армии граждане Украины калечат себя, чтобы избежать участия в боевых действиях.