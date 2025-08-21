11:50  21 августа
21 августа 2025, 10:55

Массовое производство украинской ракеты "Фламинго" стартует уже этой зимой – что известно

21 августа 2025, 10:55
Фото: AP/Efrem Lukatsky
Президент Владимир Зеленский сообщил, что массовое производство украинской дальнобойной крылатой ракеты "Фламинго" начнется в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года

Об этом он заявил во время закрытой встречи, где присутствовал "Главком", передает RegioNews.

По словам главы государства, уже были успешны испытания этой ракеты.

"Пока ракета самая успешная, которая у нас есть – она летит 3 тысячи километров, это важно. Я считаю, что мы не можем много об этом говорить, до тех пор, пока у нас нет возможности применения сотни ракет. К декабрю у нас появится их больше. И до конца декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство", – отметил Зеленский.

Ранее мы сообщали о том, что украинская ракета "Фламинго" уже запущена в серийное производство. По словам экспертов, по внешнему виду и техническим характеристикам украинская ракета очень похожа на FP-5 от Milanion Group.

Основные характеристики ракеты "Фламинго":

  • Дальность полета – до 3000 км
  • Время пребывания в воздухе – более 4 часов
  • Максимальная скорость – до 950 км/ч
  • Крейсерская скорость - 850-900 км/ч
  • Размах крыла – до 6 метров

По данным компании Milanion Group, производство ракеты может достигать 50 единиц ежемесячно, что существенно усилит обороноспособность Украины.

Напомним, на днях в сети показали видео испытаний украинской ракеты "Фламинго". На видео можно увидеть успешные пуски ракет сначала на испытаниях, а затем и в боевых условиях по целям на территории России.

21 августа 2025
