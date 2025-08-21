11:50  21 августа
21 августа 2025, 15:01

Появились новые фото ракеты "Фламинго": как выглядит украинское дальнобойное оружие

21 августа 2025, 15:01
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Украина готовится к серийному производству дальнобойной крылатой ракеты "Фламинго", которая способна поражать цели на расстоянии до 3 тысяч километров

Об этом говорится в сообщении Efrem Lukatsky для Facebook, передает RegioNews.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что массовое производство начнется в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года.

По словам главы государства, предварительные испытания ракеты были успешными. Зеленский отметил, что пока "Фламинго" - самая успешная ракета Украины, и ее применение требует накопления достаточного количества снарядов для эффективного использования. По прогнозам, к декабрю будет произведена первая партия, а массовое производство начнется до конца года или в начале следующего.

Ракета "Фламинго" прошла испытание

Ракета "Фламинго" по техническим характеристикам похожа на FP-5 от Milanion Group. Она способна находиться в воздухе более четырех часов, развивать максимальную скорость до 950 км/ч и крейсерскую скорость 850-900 км/ч. Размах крыльев ракеты достигает шести метров. По данным производителя, ежемесячно планируется выпускать до 50 единиц, что значительно усилит обороноспособность Украины.

Она может поражать цели на большом расстоянии

Недавно в сети опубликовано видео испытаний "Фламинго". На кадрах показаны как тестовые запуски, так и пуски по реальным целям на территории России, что подтверждает боевую эффективность ракеты.

