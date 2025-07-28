Мобилизированные из оккупированной Херсонщины калечат себя, чтобы не воевать за РФ

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На временно оккупированной территории Херсонской области мобилизованные в ряды российской армии граждане Украины калечат себя во избежание участия в боевых действиях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Известно, что в конце июня один из принудительно мобилизованных жителей Херсонщины намеренно ранил другого военнослужащего – также украинца, призванного с оккупированной территории. Таким образом, он вместе с товарищем пытались избежать участия в штурмах позиций ВСУ.

"Оккупанты заставляют местных выполнять боевые приказы, но даже под дулами автоматов люди находят способ избежать фронта. Такие инциденты перестали быть единичными и уже превратились в систему", - говорится в сообщении.

Напомним, россияне ранили двоих детей в Херсонской области.