Саботаж у лавах РФ: російські солдати на Херсонщині нищать техніку, уникаючи боїв

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Херсонській області зафіксовано випадки саботажу з боку російських військових. Зокрема, військовослужбовці 24-го мотострілецького полку навмисно знищують власну техніку, щоб зірвати вихід на бойові позиції

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Зазначається, що партизани, які діють у складі цього підрозділу, повідомляють про критичну ситуацію в полку. Через великі втрати та жорстокі накази з боку командування зростає кількість відмовників і тих, хто самовільно залишає частину. Одним зі способів уникнення відправки на передову стало умисне підпалювання техніки.

"Нам повідомляють, що ситуація в полку критична – стає дедалі більше СЗЧників та відмовників. До цього призвели жорстокі накази командування, через які підрозділ зазнав великих втрат, а солдати були кинуті на позиціях без забезпечення засобами РЕБ з українськими дронами", – йдеться у повідомленні.

У русі "АТЕШ" підкреслюють, що такі дії російських військових створюють передумови для можливого просування Сил оборони України на цьому напрямку.

Також партизани закликали російських військовослужбовців не виконувати злочинні накази командування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій території Херсонської області мобілізовані до лав російської армії громадяни України калічать себе, щоб уникнути участі у бойових діях.