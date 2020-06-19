Компания жены нового министра экологии фигурирует в деле НАБУ

Речь идет о ПАО "Киевгидромонтаж", 79% акций которого принадлежит Светлане Юрченко - жене нового министра защиты окружающей среды

Речь идет о ПАО "Киевгидромонтаж", 79% акций которого принадлежит Светлане Юрченко - жене нового министра защиты окружающей среды

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Общество фигурирует в деле НАБУ о злоупотреблении властью или служебным положением, при этом сам Абрамовский был членом наблюдательного совета этой компании.

Об этом сообщает программа "Схемы: коррупция в деталях", пишет RegioNews.

В 2017 году "Киевгидромонтаж" выиграл тендер госпредприятия "Укрводшлях" на ремонт Каневского судоходного шлюза на 20,9 млн грн. Компания должна была заменить ворота гидротехнического сооружения на Днепре. Деньги фирма получила, но работы не выполнила, аргументируя тем, что "Укрводшлях" не предоставил соответствующего разрешения.

В свою очередь, "Укрводшлях" уверял, что указанные работы являются "капремонтом", а не строительством, ссылаясь на заключение ГП "Укргосстройэкспертиза", и пытался в суде взыскать штраф с ОАО "Киевгидромонтаж" за ненадлежащее исполнение договора, однако суд отклонил иск. "Укрводшлях" не стал подавать апелляцию на это решение.

Одновременно в 2019 году "Укрводшлях" объявил новый тендер, в котором победила другая фирма, которая получила 19,5 млн грн на эти же работы, на июнь 2020 года запланировано открытие шлюза, который был заблокирован более 2 лет.

За убытки, вероятно, нанесенный государству, НАБУ начало уголовное производство, в котором исследует действия должностных лиц ГП ВШ "Укрводшлях" и ЧАО "Киевгидромонтаж".

Детективы Нацбюро осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №52020000000000054 от 21.01.2020 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины. На это время в указанном производстве ни одному лицу о подозрении не сообщалось", – заявили в пресс-службе НАБУ.

"Относительно этого уголовного производства я, можно сказать, впервые слышу. Мы не смогли выполнить работы, потому что заказчик не получил разрешение на начало строительных работ. Оборудование было изготовлено, но к монтажу приступить не смогли", - заявил гендиректор "Киевгидромонтажа" Константин Гелюта.

В то же время в "Укрводшляху" ответили, что планируют создать комиссию, которая проверит качество поставленного "Киевгидромонтажем" оборудование.

"На базе предприятия планируется создать комиссию, в полномочия которой, в частности, но не исключительно, будет относиться проведения проверки выполненных работ и по результатам такой проверки – составление акта инспекторского осмотра, согласно которого возможно сформулировать выводы относительно качества поставленного оборудования ПАО "Киевгидромонтаж", - заявили в госкомпании.



Сам Абрамовский в комментарии "Схемам" заявил, что ему ничего не известно об уголовном производстве НАБУ по компании его жены.

Напомним, сегодня, 18 июня, Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды