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В Ровенской области в ДТП травмировались четыре человека
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07 ноября 2026, 12:32

В Черкассах водитель ВАЗ сбил 60-летнюю женщину на пешеходном переходе

07 ноября 2026, 12:32
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Фото: полиция Черкасской области
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В Черкассах 60-летняя женщина попала под колеса автомобиля ВАЗ-2104, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу. Полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 ноября около 12:30 на улице Надпольной.

По предварительным данным правоохранителей, 64-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 не учел дорожную обстановку и совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате столкновения 60-летняя пешеходка получила телесные повреждения. Ее госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, что в Ровенском районе в результате ДТП травмировались четыре человека, среди них — 17-летняя девушка. Всех пострадавших госпитализировали в медучреждения Ровно. Полицейские приступили к досудебному расследованию.

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