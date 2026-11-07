В Черкассах водитель Fiat Doblo задним ходом сбил 69-летнюю женщину

Фото: полиция Черкасской области

В Черкассах 69-летняя женщина попала под колеса автомобиля Fiat Doblo, водитель которого двигался задним ходом. Пешеходка получила травмы и была госпитализирована. Полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 ноября около 16:30 на улице Байды Вишневецкого.

По предварительным данным правоохранителей, 45-летний водитель автомобиля Fiat Doblo во время движения задним ходом совершил наезд на женщину.

В результате ДТП 69-летняя пешеходка получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Черкассах 60-летняя женщина попала под колеса автомобиля ВАЗ-2104, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу. Полиция открыла уголовное производство.