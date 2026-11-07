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07 ноября 2026, 12:19

Россияне ударили по двум районам Харькова

07 ноября 2026, 12:19
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Фото иллюстративное
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В Харькове утром 7 ноября зафиксировали российские удары по Немышлянскому и Слободскому районам. В результате попадания в нежилое здание в Слободском районе разрушена часть сооружения, вспыхнул пожар. Также горят шесть автомобилей

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.

Первый удар был зафиксирован в Немышлянском районе. Впоследствии стало известно еще об одном попадании — в Слободском районе города.

По уточненной информации, в Слободском районе российский боеприпас попал в нежилое здание. Там разрушен третий-четвертый этажи. На месте загорелся пожар, также горят шесть автомобилей.

"В Слободском районе в результате вражеского удара повреждены 3 многоквартирных дома, нежилое здание, 16 автомобилей, троллейбусы, остекление окон в многоквартирных домах. К счастью, обошлось без пострадавших. Экстренные службы устраняют последствия обстрела", - добавил Синев.

Напомним, что за прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и населенные пункты четырех районов области. В результате обстрелов пострадала женщина, поврежденные жилые дома, автомобили, научное учреждение, складские помещения и объекты инфраструктуры.

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