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07 ноября 2026, 11:37

Россияне обстреляли Харьков и четыре района области: есть пострадавшая

07 ноября 2026, 11:37
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Фото: полиция Харьковской области
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За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и населенные пункты четырех районов области. В результате обстрелов пострадала женщина, поврежденные жилые дома, автомобили, научное учреждение, складские помещения и объекты инфраструктуры

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, российские военные применяли управляемую авиацию и беспилотники. В Харькове в результате ударов повреждены жилой дом, автомобили и научное учреждение. Одна женщина получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.

В Купянском районе, в поселке Новая Александровка, в результате обстрела повреждены дорожное полотно и остановка общественного транспорта.

В Дергачевском обществе зафиксировали несколько попаданий и повреждений. В селе Черкасская Лозовая беспилотник попал в стоявший у дома трактор. В Дергачах взрывная волна повредила окна в жилом здании. Также из-за атак дронов повреждены дома в селе Лесное и поселке Песочин.

В Изюмском районе российские беспилотники атаковали село Бугаевка – там повреждены домовладения и электросети. В селе Оскил также зафиксировали повреждение частного домовладения.

Кроме того, в селе Царедаровка Лозовского района в результате удара беспилотника повреждены складские помещения.

6 ноября полицейские осмотрели места попадания и внесли сведения о событиях в Единый реестр досудебных расследований. Уголовные производства открыли по фактам, связанным с вооруженной агрессией России.

Напомним, что в Ладыжинской общине Винницкой области в результате российских обстрелов пострадал один человек. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии. Также повреждена гражданская инфраструктура, пожарная часть и территория местного рынка.

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