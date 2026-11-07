Атака на энергообъект ДТЭК в Киевской области: часть Броварского района без света

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В ночь на 7 ноября российские войска снова атаковали один из энергетических объектов ДТЭК в Киевской области. Из-за обстрела в части Броварского района исчезло электроснабжение. Разрушения значительны, поэтому восстановление потребует времени

Об этом сообщили в ДТЭК, передает RegioNews .

В компании отметили, что постоянные воздушные тревоги и угроза повторных атак усложняют работу аварийных бригад.

"Наши бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить свет в каждом доме", - сообщили в ДТЭК.

Энергетики продолжают работать над ликвидацией последствий обстрелов.

В то же время в компании предупреждают, что из-за значительных повреждений возврат электроснабжения может занять некоторое время.

Напомним, что в результате российской атаки на Киев в ночь на 7 ноября и утром пострадали шесть человек, среди них один ребенок. Под ударом оказалось несколько районов столицы. Повреждены жилые дома, детский сад, нежилые здания и Северный мост.