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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
19 июня 2020, 18:53 6

В Виннице COVID-19 подтвердили у 76 работников станции скорой помощи

19 июня 2020, 18:53 6
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При этом штат станции составляет 203 человека
При этом штат станции составляет 203 человека
Фото: Facebook
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Мэр Винницы Сергей Моргунов подтвердил вспышку коронавируса среди работников городской станции скорой помощи.

Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, ситуация остается крайне сложной

Из 203 человек 76 работников винницкой станции скорой помощи заболели коронавирусом. Это достаточно серьезный показатель. В большинстве своем заболели водители, фельдшеры, просто врачи медицинских бригад", - сообщил Моргунов.

Он отметил, что всем сотрудникам станции сделали ПЦР-тестирование, и она не прекращает свою работу. На вызовы выезжают медики, у которых не был обнаружен вирус.

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Нагадаємо, МОЗ хоче посилити контроль за дотриманням правил карантину Также Денис Шмыгаль заявил, что Украина на пороге новой волны коронавируса.

Винница скорая помощь медики коронавирус
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