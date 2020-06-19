В Виннице COVID-19 подтвердили у 76 работников станции скорой помощи
Мэр Винницы Сергей Моргунов подтвердил вспышку коронавируса среди работников городской станции скорой помощи.
Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга в Facebook, передает RegioNews.
По его словам, ситуация остается крайне сложной
Из 203 человек 76 работников винницкой станции скорой помощи заболели коронавирусом. Это достаточно серьезный показатель. В большинстве своем заболели водители, фельдшеры, просто врачи медицинских бригад", - сообщил Моргунов.
Он отметил, что всем сотрудникам станции сделали ПЦР-тестирование, и она не прекращает свою работу. На вызовы выезжают медики, у которых не был обнаружен вирус.
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