В Киеве общественный транспорт пустили в объезд Северного моста: список маршрутов
В Киеве автобусы и троллейбусы, ранее курсировавшие через Северный мост, временно направились в объезд через Подольский мостовой переход. Изменения связаны с повреждениями моста в результате ракетного удара РФ
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews .
По информации КГГА, общественный транспорт временно курсирует по измененным схемам:
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№ 21, 73, 101 - до станции метро "Контрактовая площадь";
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№ 29-ТР - от Дарницкой площади до станции метро "Контрактовая площадь";
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№ 30-ТР - работает на двух отдельных участках:
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улица Милославская - станция метро "Почайная" (через улицу Новоконстантиновскую);
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улица Кадетский Гай - станция метро "Почайная";
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№ 31-ТР - от улицы Милославской до станции метро "Лукьяновская" через улицу Глубочицкую (по схеме автобуса № 112);
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№ 47-ТР - от станции метро "Минская" до станции метро "Почайная".
На Северном мосту специалисты проводят первоочередные работы по ликвидации последствий удара.
В КГГА отмечают, что дальнейшие работы по восстановлению моста будут определяться после обследования и получения выводов профильных специалистов. Также будут учитываться ситуация безопасности.
Напомним, что в Северный мост в Киеве попали несколько российских ракет. В результате удара повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия и линия электропередач.