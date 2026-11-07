В Киеве общественный транспорт пустили в объезд Северного моста: список маршрутов

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В Киеве автобусы и троллейбусы, ранее курсировавшие через Северный мост, временно направились в объезд через Подольский мостовой переход. Изменения связаны с повреждениями моста в результате ракетного удара РФ

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews .

По информации КГГА, общественный транспорт временно курсирует по измененным схемам:

№ 21, 73, 101 - до станции метро "Контрактовая площадь";

№ 29-ТР - от Дарницкой площади до станции метро "Контрактовая площадь";

№ 30-ТР - работает на двух отдельных участках: улица Милославская - станция метро "Почайная" (через улицу Новоконстантиновскую); улица Кадетский Гай - станция метро "Почайная";

№ 31-ТР - от улицы Милославской до станции метро "Лукьяновская" через улицу Глубочицкую (по схеме автобуса № 112);

№ 47-ТР - от станции метро "Минская" до станции метро "Почайная".

На Северном мосту специалисты проводят первоочередные работы по ликвидации последствий удара.

В КГГА отмечают, что дальнейшие работы по восстановлению моста будут определяться после обследования и получения выводов профильных специалистов. Также будут учитываться ситуация безопасности.

Напомним, что в Северный мост в Киеве попали несколько российских ракет. В результате удара повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия и линия электропередач.