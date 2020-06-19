19:55  19 июня
Правительство обнародовало обновленные правила адаптивного карантина
16:38  19 июня
Ермака и Ляшко оштрафовали за нарушение карантина
19:35  19 июня
Украина открыла все пункты пропуска на границе с Евросоюзом
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
19 июня 2020, 19:09 8

Прокуратура назвала причины обысков в мэрии Днепра

19 июня 2020, 19:09 8
Читайте також українською мовою
Чиновников городского совета обвиняют в злоупотреблении служебным положением во время госзакупок
Чиновников городского совета обвиняют в злоупотреблении служебным положением во время госзакупок
Фото: Наш город
Читайте також
українською мовою

Прокуратура Днепропетровской области совместно с СБУ провела ряд обысков в рамках уголовного производства, начатого по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами коммунального предприятия горсовета во время проведения государственных закупок, что повлекло тяжкие последствия для государства.

Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области, пишет RegioNews.

По версии правохранителей, коммунальное предприятие Днепровского городского совета провело тендерные закупки рекламных и маркетинговых услуг (освещение деятельности городского совета, его исполнительных органов, должностных лиц и депутатов через средства массовой информации) на сумму свыше 130 млн грн.

Победителями тендеров стали посредники - восемь физических лиц-предпринимателей (имеющих признаки фиктивности), с которыми заключены договоры на предоставление указанных услуг. При этом коммунальное предприятие имеет штат сотрудников, которые фактически и выполняют эти работы.

19 июня 2020 года правоохранителями проведен ряд обысков в офисных помещениях коммунального предприятия горсовета, офисах фигурантов дела, по месту их проживания и в автомобилях последних. Изъяты денежные средства, носители информации и документация, которая имеет значение для следствия.

Обыск был также проведен в офисном помещении одного из местных СМИ, во время которого изъята документация, касающаяся вышеупомянутых договоров, заключенных со всеми победителями тендеров, ключи электронной цифровой подписи физических лиц-предпринимателей и их печати.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются причастные к преступлению лица.

В коммунальном предприятии, где прошли обыски, информацию прокуратуры пока не комментируют.

Напомним, сегодня, 19 июня, в Днепре прошли массовые обыски в горсовете

обыски тендер прокуратура уголовное дело Днепровский горсовет СМИ Днепр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Компания жены нового министра экологии фигурирует в деле НАБУ
19 июня 2020, 18:48
Заместитель главы МИД просит отстранить его от обязанностей из-за дела Порошенко
19 июня 2020, 18:07
Ассоциация международных автоперевозчиков "заработала" более 300 миллионов на завышенных тарифах
19 июня 2020, 16:17
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменили на КВНщика Борзова
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Геннадий Москаль
Все блоги »