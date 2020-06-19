Прокуратура назвала причины обысков в мэрии Днепра

Чиновников городского совета обвиняют в злоупотреблении служебным положением во время госзакупок

Чиновников городского совета обвиняют в злоупотреблении служебным положением во время госзакупок

Фото: Наш город

Прокуратура Днепропетровской области совместно с СБУ провела ряд обысков в рамках уголовного производства, начатого по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами коммунального предприятия горсовета во время проведения государственных закупок, что повлекло тяжкие последствия для государства.

Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области, пишет RegioNews.

По версии правохранителей, коммунальное предприятие Днепровского городского совета провело тендерные закупки рекламных и маркетинговых услуг (освещение деятельности городского совета, его исполнительных органов, должностных лиц и депутатов через средства массовой информации) на сумму свыше 130 млн грн.

Победителями тендеров стали посредники - восемь физических лиц-предпринимателей (имеющих признаки фиктивности), с которыми заключены договоры на предоставление указанных услуг. При этом коммунальное предприятие имеет штат сотрудников, которые фактически и выполняют эти работы.

19 июня 2020 года правоохранителями проведен ряд обысков в офисных помещениях коммунального предприятия горсовета, офисах фигурантов дела, по месту их проживания и в автомобилях последних. Изъяты денежные средства, носители информации и документация, которая имеет значение для следствия.

Обыск был также проведен в офисном помещении одного из местных СМИ, во время которого изъята документация, касающаяся вышеупомянутых договоров, заключенных со всеми победителями тендеров, ключи электронной цифровой подписи физических лиц-предпринимателей и их печати.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются причастные к преступлению лица.

В коммунальном предприятии, где прошли обыски, информацию прокуратуры пока не комментируют.

Напомним, сегодня, 19 июня, в Днепре прошли массовые обыски в горсовете