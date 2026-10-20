Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Мошенница приехала к 71-летней жительнице Харьковской области, чтобы забрать ее сбережения для якобы срочной операции дочери потерпевшей. Пенсионерка заподозрила обман и не отдала мошеннице деньги.

Сначала пенсионерка получила звонок: во время разговора мошенники заявили, что ее дочь якобы попала в ДТП и нуждается в 12 тысячах долларов на операцию. Пенсионерка заявила, что имеет всего 20 тыс. гривен, 6 600 долларов США и 3 000 евро, что суммарно в гривневом эквиваленте составляет около полумиллиона. Аферистов такая сумма устраивала.

"За пол часа в квартиру потерпевшей в Харькове прибыла третья сообщница и назвалась работницей прокуратуры. Она наблюдала, как введенная в заблуждение женщина начала считать свои сбережения. Но пенсионерка усомнилась в правдивости намерений и сказала, что хочет сначала позвонить что-нибудь, а быстро поняла, поняв быстро, поняв быстро, поняв быстро, поняв, что я поняла, поняв быстро, поняв, внушил. повод и ушла из квартиры без денег", - говорят правоохранители.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.